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Haberler Dünya Haberleri İsrail’in katlettiği ODTÜ'lü mühendisin ailesi: “Taziye değil tebrikleri kabul edeceğiz”
Giriş Tarihi: 18.11.2023 06:39 Son Güncelleme: 18.11.2023 07:00

İsrail’in katlettiği ODTÜ'lü mühendisin ailesi: “Taziye değil tebrikleri kabul edeceğiz”

İsrail 7 Ekim’de Gazze’ye başlattığı saldırılarda dünyanı gözü önünde çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere 10 binlerce insanı katletti. İsrail’in katlettiği kişilerden biri de Türkiye’de okuyup kimya mühendisi olarak memleketi Gazze’ye hizmet etmek için geri dönen Hasan Kafişe oldu. Yaşayanlar yanında ölülere bile cehennemi yaşatmaya başlayan İsrail, Kafişe’nin naaşına da el koydu. Çocuklara yönelik yürüttüğü savaşla hatırlanacak İsrail, düşmanlarına cenazeleri de ekledi. Kafişe’nin İstanbul’da yaşayan acılı ailesi ise Kafişe’nin kendilerini onurlandırdığını söyleyerek kendilerine taziye için değil tebrik için gelenleri kabul edeceklerini duyurdu.

KORAY TAŞDEMİR KORAY TAŞDEMİR
İsrail’in katlettiği ODTÜ’lü mühendisin ailesi: “Taziye değil tebrikleri kabul edeceğiz”

Çocuklarla savaşan devlet olarak tarihe geçen İsrail, cenazeler ile de savaşmaya başladı. Ölülere bile cehennemi yaşatmanın gayretinde olan İsrail, katlettiği pek çok kimsenin naaşına da el koymaya başladı. Türkiye'de kimya mühendisliği okuyup 2020'de mezun olduktan sonra anayurduna hizmet etmek için Gazze'ye dönen Filistinli Hasan Kafişe, İsrail'in soykırım saldırılarında hayatını kaybetti. İsrail, Kafişe'yi öldürmekle kalmadı naaşına da el koydu. Kafişe'nin İstanbul'da yaşayan ailesi Kafişe için taziye değil, tebrik ziyaretlerini kabul edeceklerini duyurdu. Arkadaşları arasında çok sevilen Kafişe'den geriye Ramazan ayında üniversitesi ODTÜ'nün mescidinde girdiği itikâftan görüntüler kaldı.

"BİZİ ONURLANDIRDA TAZİYE DEĞİL TEBRİKLERİ KABUL EDİYORUZ"
Kafişe'nin babası Ma'mun Kafişe "Bugün Rabbim oğlumuzun şehadet haberiyle bizi onurlandırdı. Ailesi olarak bugün akşam namazına müteakip 9a kadar İstanbul'da taziye değil, tebrik için gelenleri ağırlıyoruz" dedi. Orta Doğu Teknik Üniversiteliler Derneği tarafından yapılan açıklamada, "Hasan Kafişe, ODTÜ Kimya Mühendisliği 2020 Filistin'de Terörist İsrail'in kalleş saldırısıyla şehit olmuştur. Allah(cc) şehadetini makbul eylesin. Ailesinin ve tüm ODTÜ mensuplarının başı sağ olsun" denildi.

6 AY ÖNCE OĞLU OLMUŞTU, SOYKIRIMA SESSİZ KALAMADI
Kafişe'nin Türkiye'deki arkadaşları, Kafişe'nin İstanbul'a sonradan yerleşen babasının şirketinde çalıştığını ancak Filistin'e olan vatan sevgisiyle memleketi olan El-Halil'e dönüp kimya mühendisi olarak bir şirkette işe başladığının söyledi. Kısa bir süre sonra evlenip, 6 ay önce bir oğlu olduğunu adını Yahya koyduğunu söyleyen arkadaşları, "Hasan, ODTÜ'de geçirdiği zaman kendisini gençlere bir örnek teşkil etmiştir. Zira, çoğu boş zamanını ODTÜ kütüphane mescidinde geçirirdi ve isteyen onlarca gence Kur'an okumayı öğretti. Her daim namazları o güzel sesiyle kıldırmaya gayret etmiştir. Hiçbir hayır işine hayır dememiştir. Canı gönülden herkese her konuda yardımcı olan birisiydi. Hep güler yüzlü efendi birisiydi. Yaşantısıyla ve şehadetiyle ashabı andırır bir şahsiyettir. Hasan, Siyonist işgal ordusunun Gazze'ye yönelik soykırımına daha fazla sessiz kalamazdı. İki yol arkadaşıyla birlikte Kudüs'ün Beytjala girişinde girdiği çatışmada şehit edildi" dediler.

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İsrail’in katlettiği ODTÜ'lü mühendisin ailesi: “Taziye değil tebrikleri kabul edeceğiz”
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