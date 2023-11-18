İsrail’in katlettiği ODTÜ’lü mühendisin ailesi: “Taziye değil tebrikleri kabul edeceğiz”

6 AY ÖNCE OĞLU OLMUŞTU, SOYKIRIMA SESSİZ KALAMADI

Kafişe'nin Türkiye'deki arkadaşları, Kafişe'nin İstanbul'a sonradan yerleşen babasının şirketinde çalıştığını ancak Filistin'e olan vatan sevgisiyle memleketi olan El-Halil'e dönüp kimya mühendisi olarak bir şirkette işe başladığının söyledi. Kısa bir süre sonra evlenip, 6 ay önce bir oğlu olduğunu adını Yahya koyduğunu söyleyen arkadaşları, "Hasan, ODTÜ'de geçirdiği zaman kendisini gençlere bir örnek teşkil etmiştir. Zira, çoğu boş zamanını ODTÜ kütüphane mescidinde geçirirdi ve isteyen onlarca gence Kur'an okumayı öğretti. Her daim namazları o güzel sesiyle kıldırmaya gayret etmiştir. Hiçbir hayır işine hayır dememiştir. Canı gönülden herkese her konuda yardımcı olan birisiydi. Hep güler yüzlü efendi birisiydi. Yaşantısıyla ve şehadetiyle ashabı andırır bir şahsiyettir. Hasan, Siyonist işgal ordusunun Gazze'ye yönelik soykırımına daha fazla sessiz kalamazdı. İki yol arkadaşıyla birlikte Kudüs'ün Beytjala girişinde girdiği çatışmada şehit edildi" dediler.