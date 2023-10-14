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Haberler Dünya Haberleri İsrail'in katliamları artarken Netanyahu'dan yeni açıklama: Bu başlangıç yok edeceğiz
Giriş Tarihi: 14.10.2023 00:12 Son Güncelleme: 14.10.2023 00:13

İsrail'in katliamları artarken Netanyahu'dan yeni açıklama: Bu başlangıç yok edeceğiz

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik katliamlarına devam ediyor. İsrail ordusunun saldırıları sonucu ölü sayısı artarken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan yeni bir açıklama geldi. Netanyahu, Yahudilerin kutsal günü olan Şabat’ta halka seslenerek, “Hamas’a sert bir darbe vuruyoruz ama bu yalnızca başlangıç” ifadelerini kullandı.

İHA
İsrail’in katliamları artarken Netanyahu’dan yeni açıklama: Bu başlangıç yok edeceğiz

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ve diğer Filistinli grupların, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla başlattığı kapsamlı saldırının ardından bölgede gerilim hızla yükseldi. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun savaş ilanı ardından çatışmalarda ölü sayısı her geçen dakika artıyor.

NETANYAHU'DAN ÇOK SERT AÇIKLAMA

İsrail ordusu, tam abluka altına aldığı Gazze'de sivilleri hedef alarak katliam yapıyor. İsrail ordusunun insanlık dışı vahşeti daha da şiddetlenirken Netanyahu'dan yeni bir açıklama geldi.

"BU BAŞLANGIÇ YOK EDECEĞİZ"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Yahudilerin kutsal günü olarak kabul edilen Şabat'ta ilk kez halka açık bir konuşma yaptı. Netanyahu, Hamas'ın saldırılarını hiçbir zaman unutmayacaklarını belirterek, "Bugün herkes biliyor ki vatan için savaşıyoruz ve aslanlar gibi savaşıyoruz" dedi. Bugün sevdiklerini kaybeden ailelerle görüştüğünü belirten Netanyahu, "Hamas'a sert bir darbe vuruyoruz ama bu yalnızca başlangıç. Hamas'ı yok edeceğiz ama bu zaman alacak" ifadelerini kullandı.

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İsrail'in katliamları artarken Netanyahu'dan yeni açıklama: Bu başlangıç yok edeceğiz
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