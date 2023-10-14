İsrail’in katliamları artarken Netanyahu’dan yeni açıklama: Bu başlangıç yok edeceğiz

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ve diğer Filistinli grupların, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla başlattığı kapsamlı saldırının ardından bölgede gerilim hızla yükseldi. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun savaş ilanı ardından çatışmalarda ölü sayısı her geçen dakika artıyor.
NETANYAHU'DAN ÇOK SERT AÇIKLAMA
İsrail ordusu, tam abluka altına aldığı Gazze'de sivilleri hedef alarak katliam yapıyor. İsrail ordusunun insanlık dışı vahşeti daha da şiddetlenirken Netanyahu'dan yeni bir açıklama geldi.
"BU BAŞLANGIÇ YOK EDECEĞİZ"
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Yahudilerin kutsal günü olarak kabul edilen Şabat'ta ilk kez halka açık bir konuşma yaptı. Netanyahu, Hamas'ın saldırılarını hiçbir zaman unutmayacaklarını belirterek, "Bugün herkes biliyor ki vatan için savaşıyoruz ve aslanlar gibi savaşıyoruz" dedi. Bugün sevdiklerini kaybeden ailelerle görüştüğünü belirten Netanyahu, "Hamas'a sert bir darbe vuruyoruz ama bu yalnızca başlangıç. Hamas'ı yok edeceğiz ama bu zaman alacak" ifadelerini kullandı.