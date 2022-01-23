İsrail’in katliamları gün yüzüne çıktı

İSRAIL'IN 1948'de işlediği Tantura Katliamı'nın tanıklıkları gün yüzüne çıktı. Akevot İsrail-Filistin Çatışma Araştırmaları Enstitüsünde araştırmacı Adam Raz, Haaretz
gazetesi için kaleme aldığı makalede, gizli kalan bir yüksek lisans tezi ile bir belgeseldeki İsrailli milislerin tanıklıklarını ve katliamın belgelerini aktardı. Tanık ifadelerine göre, bugün İsrail'in Kayserya
kentinin Tantura köyünde, savaş esiri Filistinli köylüler katledilerek toplu mezarlara gömüldü. Belgelere göre, 200'den fazla Filistinli Dar plajının arkasındaki otoparkta gömülü.