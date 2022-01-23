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Giriş Tarihi: 24.1.2022

İsrail’in katliamları gün yüzüne çıktı

İsrail’in katliamları gün yüzüne çıktı
İSRAIL'IN 1948'de işlediği Tantura Katliamı'nın tanıklıkları gün yüzüne çıktı. Akevot İsrail-Filistin Çatışma Araştırmaları Enstitüsünde araştırmacı Adam Raz, Haaretz gazetesi için kaleme aldığı makalede, gizli kalan bir yüksek lisans tezi ile bir belgeseldeki İsrailli milislerin tanıklıklarını ve katliamın belgelerini aktardı. Tanık ifadelerine göre, bugün İsrail'in Kayserya kentinin Tantura köyünde, savaş esiri Filistinli köylüler katledilerek toplu mezarlara gömüldü. Belgelere göre, 200'den fazla Filistinli Dar plajının arkasındaki otoparkta gömülü.
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İsrail’in katliamları gün yüzüne çıktı
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