İsrail’in kirli eli ülkeleri karıştırıyor

Dünyanın dört bir yanındaki çok sayıda ülkede Gazze soykırımdan dolayı İsrail'e karşı tepki en üst seviyelerde. Milyonlarca vicdan sahibi soykırımcı Binyamin Netanyahu yönetimine karşı seslerini çıkarmaya devam ediyor. Filistin'i destekleyen siyasilerin sayısı da artıyor. Ancak İsrail'in saldırganlığına karşı duran siyasilerin başlarına son günlerde yine belalar gelmeye başladı. Yaşananlar akıllara İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "İsrail'e tepkiler artıyor. Buna karşılık her alanda harekete geçmeliyiz" mesajını getirdi. İşte bazı örnekler:

SANDIĞA MÜDAHALELER

- Fransa'da martta yapılan yerel seçimlere dair bir rapor açıklanmıştı. Buna göre İsrailli BlackCore firması seçimlere müdahale etti ve Filistin destekçisi adayları geri planda bıraktı.

- Fransa'nın yayınladığı rapora göre İsrailli BlackCore firmasının New York ve İskoçya seçimlerine de müdahalesinden şüpheleniliyor.

- Kolombiya'da cumhurbaşkanı seçimini sağcı Abelardo de la Espriella kazandı. 250 bin oyla seçimi kaybeden Filistin destekçisi eski lider Gustavo Petro, seçime İsrail'in müdahale ettiğini ileri sürdü.

- İspanya'da Başbakan Pedro Sanchez'in eşi Begona Gomez'e, aşırı sağcı gruplarca ortaya atılan "yolsuzluk" suçlamalarıyla yargı yolu açılması tartışma yarattı. Sanchez de İsrail karşıtı.





İNGİLTERE'DE STARMER İSTİFA ETTİ: FİLİSTİN'İ TANIMIŞTI

İngiltere Başbakanı Keir Starmer istifa etti. Üzerindeki siyasi baskıların ardından istifa eden Starmer'ın döneminde yaşanan en büyük skandallardan biri İngiltere'nin ABD Büyükelçisi Mandelson hakkında Yahudi sapık milyoner Jeffrey Epstein belgelerinde ortaya çıkan bilgilerden sonra yaşanmıştı. İsrail basını da Starmer'ın Filistin'i devlet olarak tanıdığını ve Batı Şeria'da Yahudi yerleşimciler için yaptırım kararı aldığına dikkat çekti.