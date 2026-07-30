İsrail’in kirli savaşı ülke ülke yayılıyor

İsrail'in siyonist emelleriyle 28 Şubat'ta başlattığı İran savaşında bir kez daha füzeler ateşlendi. İsrail'in peşinden İran'a karşı savaşa giren ABD yönetimi ile Tahran arasında haziran ayının başında ateşkes anlaşmasına varılmıştı. Ancak ABD yönetimi 27 Haziran'da Hürmüz'deki ihlalleri gerekçe göstererek İran'a yeniden saldırılara başladı. Bu kez İsrail saldırılara müdahil olmadı. Tahran ile Washington arasında iki hafta süren bu çatışmalar üç gün önce yerini bir kez daha gecici ateşkes görüşmelerine bıraktı. Ancak bu kez de önceki gece İran, bölgedeki ülkelerde konuşlu olan ABD üslerine saldırdı.

RİYAD'DAN SALDIRI

ABD, İran'ın beklenmedik saldırılarına cevap verirken Suudi Arabistan da çatışmalara dahil oldu. Washington'un açıklamasına göre ABD ve Suudi Arabistan güçleri, İran kaynaklı insansız hava aracı saldırılarına misilleme olarak Irak'ta "İran yanlısı teröristleri" hedef aldı. Irak merkezli Haşdi Şabi "ABD-Suudi Arabistan ortak saldırılarında en az 20 mensubumuz öldü" açıklamasını geçti. Suudi Arabistan, Haşdi Şabi'nin topraklarına füze atmaya devam etmesi halinde saldırılarına devam edeceklerini açıkladı. Son gelişmelerin ardından İsrail'in başlattığı savaş en az 9 ülkeye yayılmış durumda.

İran, Ürdün, Bahreyn ve Kuveyt gibi ülkelerdeki ABD üslerine misillemeler yapıyor.

Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan gemilerini hedef alıyor.

Irak'taki İran destekli gruplar çatışmalara müdahil oluyor.

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) üye ülkelerinin silahlı kuvvetleri, "Bahreyn Kalkanı" adı verilen ortak askeri tatbikata başladı.

Tüm bu gelişmelere ek olarak İran ile Ukrayna arasında da gerginlik artıyor. Tahran'ın, Hazar'da İran gemisini vuran Kiev'e saldırı hazırlığında olduğu ileri sürülüyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör