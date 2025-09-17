İsrail’in korku stratejisi: Filistinlilere psikolojik savaş açıldı

Siyonist İsrail, Gazze'ye düzenlediği şiddetli saldırılarla katliam yapmaya devam ederken, sıkı abluka ve aç bırakma gibi insanlık dışı eylemlere de başvuruyor. Tel Aviv yönetimi, soykırım araçlarının yanı sıra Filistinlileri zorunlu göçe zorlayarak psikolojik savaş da yürütüyor.

Giriş Tarihi: 17 Eylül 2025 15:51

Gazze kentine saldırılarını 11 Ağustos'ta şiddetlendiren İsrail ordusu, bir yandan yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı evleri ve çok katlı binaları hedef alıp yerle bir ederken diğer yandan da Gazze'nin güneyinde çadır, gıda ve hastanelerin olduğu iddiasıyla kent sakinlerine tahliye uyarıları yapıyor. Öte yandan, Gazze Şeridi'nin güneyinin de İsrail'in şiddetli saldırılarına maruz kaldığını ve temel yaşam gereksinimlerinden mahrum olduğunu farkında olan bir milyondan fazla Filistinli, geniş çaplı yıkıma rağmen Gazze kentini terk etmeyi reddediyor.

İSRAİL GAZZE'DE PSİKOLOJİK SAVAŞ YÜRÜTÜYOR İsrail'in Maariv gazetesinin haberinde, İsrail ordusunun Gazze'de sivil halkına arasında panik oluşturmak ve Hamas mensupları arasında karışıklığa yol açmak amacıyla ses ve flaş bombaları kullandığı aktarıldı. İsrailli bir güvenlik kaynağına dayandırılan haberde, "sivillerin tankları görür görmez canlarını kurtarmak için evlerini terk ederek kaçtıkları ve Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya bölgesindeki tecrübelerin" bunu gösterdiği ifade edildi. Uluslararası medya kuruluşları, İsrail kaynaklı haberlerde asılsız verilerin bulunduğunu yazarken, bu yöntemin İsrail'in Filistin halkına karşı yürüttüğü "psikolojik savaşın bir parçası" olduğu düşünülüyor. İsrail basınında, tankların Gazze kentine ulaştığı iddialarının ardından yine İsrail'de yayın yapan Kanal 12'nin haberinde bu bilginin "yanlış" olduğu belirtildi. CNN'in İsrail'in Gazze'ye kara saldırıları başlattığı yönündeki haberi hiçbir İsrailli kaynak tarafından doğrulanamazken, Gazze'deki AA muhabiri de sahada bu yönde bir gelişmenin olmadığını aktardı. İsrail, Filistinli siviller arasında panik oluşturan bu haberleri, Gazze'deki Filistinlileri göçe zorlamak için kullanıyor.