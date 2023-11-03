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Giriş Tarihi: 3.11.2023

İsrail’in korkulu rüyası, Gazze’nin umudu gizemli tüneller

Muhammed UZUN Muhammed UZUN
İsrail’in korkulu rüyası, Gazze’nin umudu gizemli tüneller
İsrail'in yıllardır uyguladığı insanlık dışı ambargoyu delmek isteyen Gazze'de ilk olarak 1980'de inşa edilmeye başlanan yeraltı tünelleri İsrail'in korkulu rüyası olmaya devam ediyor. Örümcek ağı gibi örülen, labirenti andıran kilometrelerce uzunlukta ve yaklaşık 80 metre derinlikteki bilinmezliklerle dolu tüneller, İsrail'in 29 Ekim'de başlattığı sınırlı kara operasyonunu zorluyor ve İsrail'in umduğu zaferi olanaksız kılıyor.



BÜYÜKLÜĞÜ BİLİNMİYOR
Gazze'de yaşayan Filistinliler, ambargoyu aşmak için ilk olarak 1980'de bir tünel inşa etti. Zamanla büyüyerek Gazze'nin tamamını dolaştığı tahmin edilen tünellerin Londra metrosundan daha büyük olduğu düşünülüyor. İsrail'in "Gazze Metrosu" adını verdiği tüneller ağının dar sokaklar arasında gizli tutulan, bubi tuzakları ve ev yapımı bombalarla korunuyor.



TÜNELLERİN SAVAŞI
Tünellerin inşası da nispeten daha ucuz oluyor. İsrail'in en önemli savunma silahı olan Demir Kubbe'nin bir füzesi yaklaşık 150 bin dolarken, 3 ayda inşa edilen ve yıllarca kullanılabilen bir tünelin maliyeti 250 bin dolar civarında. Dünyanın en güçlü ordularından biri olan gelişmiş ekipmanlara ve eğitime sahip İsrail'in kâbusu olan tünellerin savaşın kaderindeki rolü tartışılmaya devam ediyor.
Tarih boyunca, tüneller ve siperler savaş tarihi boyunca kullanıldı. Bosna Hersek'in bağımsızlık mücadelesinin kilit taşlarından biri olan Umut Tüneli, 4 ay 4 gün süren yoğun uğraşlarla 30 Temmuz 1993'te tamamlandı. Saraybosna Kuşatması'nda halkın nefes borusu oldu ve yaklaşık 300 bin kişinin hayatını kurtardı. Vietnam Savaşı'nda ABD'ye karşı 30 yıl boyunca 250 kilometre uzunluğunda 3 katlı tüneller kazıldı. Vietnam'a savaşı asıl kazandıran bu tüneller oldu.



LÜBNAN'DAN ÇEKİLDİ
İsrail, 2006 yılında Lübnan'a açtığı savaş 34 gün sürdü. Yeraltına kazılan tüneller nedeniyle çok fazla kayıp veren İsrail geri çekilmek zorunda kaldı. Yine 1937 yılında başlayan Çin-Japon Savaşında Hebei Eyaleti'ndeki yaşanan çatışmalarda Çinliler, Japon askerlerine karşı oluşturdukları on dört kilometrelik tünellerle mücadele verdi. 1916 yılında İngiltere ve Almanya arasında yapılan Somme Savaşı'nda benzer bir mücadele taktiği uygulandı.
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İsrail’in korkulu rüyası, Gazze’nin umudu gizemli tüneller
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