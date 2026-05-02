İsrail’in korsan saldırısına Avrupa’dan tepki
Gazze'ye yardım götürmek için yola çıkan Global Sumud Filosu'na İsrail donanmasının Yunanistan'ın Girit Adası açıklarında müdahale ederek gözaltına aldığı 175 aktivist dün Yunanistan'a götürüldü. AFP ve BBC'ye konuşan kaynaklar, aktivistlerin Girit adasına ulaştırılması için Yunanistan Dışişleri Bakanlığı koordinasyonunda bir operasyon yapıldığını söyledi. Yetkililer, amacın, çeşitli uyruklardan olan gemidekilerin güvenli bir şekilde karaya çıkarılmasını sağlamak ve ardından ülkelerine dönüşlerini kolaylaştırmak olduğunu söyledi. Şimdiye kadar 11 ülkeden İsrail'e korsan saldırı nedeniyle tepki geldi. İspanya'nın Barcelona kentinde Plaça de Sants meydanında toplanan yaklaşık 400 kişi, Küresel Sumud Filosu çağrısıyla İsrail tarafından gözaltına alınan aktivistlerin serbest bırakılması ve Avrupa Birliği'nin konuya ilişkin kınama yapması talebiyle protesto düzenledi. Filistin bayrakları taşıyan ve slogan atan göstericiler, kentteki İsrail konsolosluğuna yürümek istedi ancak Mossos d'Esquadra polisinin Avinguda Diagonal'e erişimi engellemesi nedeniyle yürüyüş gerçekleştirilemedi. İtalya ve Fransa'da da İsrail korsanlığı protesto edildi.