İsrail’in kuklaları Unrwa’ya yardımı kesti

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrailli yetkililerin 13 bin çalışanı bulunan UNRWA'da 12 kişinin 7 Ekim 2023'te Hamas'a destek verdiği iddiasının ardından, ülkelerin finansal desteklerini kesmesinin Gazze'deki insani yardım çalışmalarının durmasına yol açabileceğini belirtti. UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, konuya ilişkin açıklamada, "9 ülke UNRWA'ya yönelik fonlarını geçici olarak askıya almıştır. Bu karar, başta Gazze Şeridi olmak üzere bölge genelinde devam eden insani yardım çalışmalarımızı tehdit etmektedir " ifadesini kullandı. İsrail'in hedefindeki UNRWA 1950'den beri Filistinlilerin yaralarını sarıyor. Birleşmiş Milletler Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese de Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın çalışanlarının Hamas'a destek verdiği iddiası üzerine Ajans'a finansal desteğini durdurduğunu açıklayan ülkeleri "soykırıma yardımcı olmakla" suçladı. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail yetkililerinin UNRWA personelinin 7 Ekim saldırılarına karıştığına ilişkin iddialarının acilen soruşturulmasını istemişti. UNRWA, İsrail'in iddialarına yönelik soruşturma başlatmıştı. İsrail'in iddiasından sonra harekete geçen Almanya, İsviçre, İtalya, Kanada, Finlandiya, Avustralya, İngiltere, Hollanda ve ABD, UNRWA'ya yönelik finansal desteğini geçici süreyle durdurma kararı aldıklarını açıklamıştı.