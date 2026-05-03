İsrail'in küresel casusluk ağı deşifre oldu! 3 yılda 10’dan fazla ülke: Telekomünikasyon altyapısı üzerinden...

Gazze'de binlerce masum insani katleden, ABD desteğiyle İran ve Lübnan'a saldırarak Orta Doğu'yu ateş çemberine çeviren İsrail'in telekomünikasyon altyapısının son üç yılda ondan fazla ülkede telefon takibi için sistematik olarak kullanıldığı ortaya çıktı. Ayrıca, İsrailli siber istihbarat ve gözetleme şirketi Rayzone'un ise İsviçre merkezli Fink Communications'ın altyapısını kullanarak meşru bir hücresel operatör kılığına girerek küresel ağda takip yaptığı da belirtildi.

Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2026 21:05 Son Güncelleme: 03 Mayıs 2026 21:07

Haaretz gazetesinin detaylarına ulaştığı Citizen Lab raporu, İsrail'de 1970'li yıllardan kalma eski ağlardan en modern 5G sistemlerine kadar telekomünikasyon altyapısının sofistike casus yazılım programlarıyla "küresel bir takip cihazına" dönüştürüldüğünü açığa çıkardı. Raporda, İsrail merkezli telekomünikasyon şirketlerinin altyapısı üzerinden Kasım 2022'den bu yana Tayland, Güney Afrika, Norveç, Bangladeş ve Malezya'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda ülkede 15 bin 700'den fazla telefon üzerinden konum tespit girişiminin yapıldığı belirtildi. İSRAİLLİ SİBER İSTİHBARAT ŞİRKETİNDEN KÜRESEL AĞDA TAKİP Haaretz'in iç yazışmalarına eriştiği İsrail-Amerikan siber güvenlik şirketi Cognyte bünyesindeki Verint'in "SkyLock" adlı takip sistemini Kongo Demokratik Cumhuriyeti gibi ülkelere sattığı ortaya çıktı.

İsrailli siber istihbarat ve gözetleme şirketi Rayzone'un ise İsviçre merkezli Fink Communications'ın altyapısını kullanarak meşru bir hücresel operatör kılığına girerek küresel ağda takip yaptığı da belirtildi. Raporda, 1970'lerde ITU (Uluslararası Telekomünikasyon Birliği) tarafından geliştirilen SS7 sinyalizasyon sistemi ile 4G/5G ağlarını yöneten yeni nesil Diameter sistemlerinin söz konusu şirketlerce manipüle edildiği kaydedildi. Kullanılan en dikkat çekici siber saldırı tekniklerinden birinin "SIMjacking" olduğu belirten raporda, bu yöntemle hedef telefona kullanıcının göremediği gizli bir kısa mesaj gönderildiği ve mesajdaki komut ile SIM kartı cihazın konumunu paylaşmaya zorladığı belirtildi. İSRAİLLİ TELEKOMÜNİKASYON ŞİRKETLERİNİN ALTYAPISI KULLANILDI Telefon takip operasyonlarının İsrailli telekomünikasyon şirketleri 019Mobile ve Partner Communications'ın ağları üzerinden de yürütüldüğü tespit edildi.