İsrail’in kuzeyinde eski bir patlayıcı infilak etti: 6 Taylandlı işçi yaralandı

İsrail polisi ve sağlık ekiplerinden yapılan açıklamaya göre, Metula'daki tarım arazisinde bulunan patlamamış mühimmat infilak etti.

YARALILARDAN İKİSİNİN DURUMU AĞIR

Patlamada yaralanan tarım arazisinde çalışan 6 işçi Safed kentindeki bir hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu aktarıldı.

Yaralı işçilerin Tayland uyruklu olduğu ve hastanedeki tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

İsrail polisi, patlamaya ilişkin inceleme başlatıldığını duyurdu.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör