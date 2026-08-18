İsrail’in kuzeyinde eski bir patlayıcı infilak etti: 6 Taylandlı işçi yaralandı

İsrail'in kuzeyinde, Lübnan sınırı yakınındaki Metula bölgesinde tarım arazisinde eski bir patlayıcının infilak etmesi sonucu 6 Taylandlı işçi yaralandı. Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu aktarıldı.

İsrail’in kuzeyinde eski bir patlayıcı infilak etti: 6 Taylandlı işçi yaralandı
AA

İsrail polisi ve sağlık ekiplerinden yapılan açıklamaya göre, Metula'daki tarım arazisinde bulunan patlamamış mühimmat infilak etti.

YARALILARDAN İKİSİNİN DURUMU AĞIR

Patlamada yaralanan tarım arazisinde çalışan 6 işçi Safed kentindeki bir hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu aktarıldı.

Yaralı işçilerin Tayland uyruklu olduğu ve hastanedeki tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

İsrail polisi, patlamaya ilişkin inceleme başlatıldığını duyurdu.

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Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör
#İSRAİL #LÜBNAN #TAYLAND

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