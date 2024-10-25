İsrail’in kuzeyine roketli saldırı! Hizbullah’tan flaş açıklama geldi

Lübnan'da İsrail ve Hizbullah arasındaki çatışmalarda İsrail ordusu kayıplar vermeye devam ediyor. İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, dün gece saatlerinde Hizbullah mensuplarının İsrail birliklerinin ekipman tedariki için kullandığı bir binaya roket saldırısı düzenlediği belirtildi. Roketlerden birinin binanın yanında askerlerin bulunduğu noktaya isabet etmesi sonucu 5 İsrail askerinin öldüğü, 19 askerin yaralandığı kaydedildi. Açıklamada, askerlerden 4'ünün durumunun ağır olduğu ve tedavilerinin sürdüğü ifade edildi.

HİZBULLAH TÜNELLERİ İMHA EDİLDİ

IDF tarafından yapılan açıklamada, Hizbullah'a ait 2 tünelin imha edildiği ve çok sayıda Hizbullah mensubunun öldürüldüğü bildirildi. Açıklamaya göre, İsrail askerleri operasyon sırasında Hizbullah'a ait tanksavar füzeleri, el bombaları ve tüfeklerle dolu 11 kamyon ele geçirildi. İsrail ordusu ayrıca gece saatlerinde Hizbullah'ın silah sevkiyatı için kullandığı Lübnan-Suriye sınırına da hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Hizbullah'ın İsrail'in kuzeyindeki Shomera bölgesine düzenlediği roket saldırısında 6 kişinin yaralandığı belirtildi. Sağlık yetkilileri yaralıların hastaneye kaldırıldığını durumlarının iyi olduğunu açıkladı. Hizbullah, Arap kasabası Mecd el-Krum'a da saldırı gerçekleştirdi. Saldırıda 5 kişinin yaralandığı bazılarının durumunun ise ağır olduğu belirtildi. Kasaba ve çevresinde roket saldırısı nedeniyle sirenlerin çaldığı öğrenilirken, IDF Hizbullah'ın İsrail'in kuzeyindeki bölgelere yaklaşık 30 roket fırlattığını duyurdu.