İsrail’in Lübnan’a düzenlediği saldırılarda can kaybı 2 bin 294’e yükseldi

Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun 2 Mart'ta başlattığı ve ülkenin çeşitli bölgelerini hedef alan saldırıları sonucu yaşamını yitirenlerin sayısının 98 artarak 2 bin 294'e, yaralı sayısının ise 359 artarak 7 bin 544'e yükseldiği kaydedildi. Hayatını kaybedenler arasında 177 çocuk, 274 kadın ve 100 sağlık çalışanının bulunduğu aktarıldı.

