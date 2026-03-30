İsrail’in Lübnan’daki saldırılarında 13 kişi öldü
İşgalci İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki beldelere önceki gece saatlerinde düzenlediği hava saldırılarında 13 kişi hayatını kaybetti. İsrail ordusunun Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı yoğun hava saldırıları sürüyor. Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail uçakları, gece saatlerinden itibaren ülkenin güneyindeki Coya, Hinniyye, Güney Aba, Debal, Bebtuliyye, Deyr Kanun, Ras Ayn ve Burç Kalavay beldelerini hedef aldı. Hinniyye'deki saldırıda 7 kişinin hayatını kaybettiği, Coya'daki saldırıda ise 2 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı kaydedildi. Bint Cubeyl Hastanesi çevresine yapılan saldırıda da ambulans görevlisi 2 sağlık çalışanı hayatını kaybetti. Nebatiye vilayetine bağlı Güney Aba beldesinde ise bir evi hedef alan saldırıda 2 kişinin öldüğü, iş yerlerinin hasar gördüğü aktarıldı.