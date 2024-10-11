İsrail’in nükleer saldırı tehdidi ne Rusya’dan sert yanıt!

Japonya'nın yeniden askerileştirilmesinin endişe verici olduğuna dikkati çeken Lavrov, "Japonya yönetimi, 2. Dünya Savaşı derslerini unutarak savunma harcamalarını artırma ve önleyici saldırı da içeren doktrinini yenileme yönünde siyaset izliyor. Bu, modern dünya düzeninin parçalanmasına yol açabilir." ifadelerini kullandı.

Lavrov, ABD'nin Japonya'yı yönlendirdiğini kaydederek, "Japonya, ABD ve NATO ülkelerinin katılımıyla düzenlenen asker tatbikatlarda yer alıyor. Japonya'nın, ABD'nin küresel füze savunma sistemi oluşturma yönündeki planına katılması, Japon topraklarına orta ve kısa menzilli karadan füzelerin konuşlandırılması ihtimali artıyor. Genel olarak Japonya askeri potansiyelini güçlendirmeye çalışıyor." diye konuştu.

İsrail'in, İran'a saldırı düzenleme tehditlerini ve İran'ın nükleer anlaşmadan çıkma ihtimalini değerlendiren Lavrov, "İran'ın barışçıl nükleer tesislerine saldırı düzenleme planı veya tehdidi gerçekleşirse, bu çok ciddi bir provokasyon olur." dedi.