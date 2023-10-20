İsrail’in Nur Şems Mülteci Kampı’na gerçekleştirdiği baskında can kaybı 13’e çıktı

İsrail polisinin dün Batı Şeria'da bulunan Tulkarem kenti yakınlarındaki Nur Şems Mülteci Kampı'na düzenlediği baskının bilançosu artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, baskında hayatını kaybedenlerin sayısının 13'e yükseldiği bildirildi. Yaşamını yitirenlerden 5'inin çocuk olduğu vurgulandı.
Yerel kaynaklar, İsrail güçlerinin sabah saatlerinde mülteci kampından çekildiğini aktardı. Öte yandan, İsrail güçleri dün kampa askeri araç ve buldozerlerle baskın düzenlemişti. Baskın üzerine Filistinlilerle İsrail polisi arasında çatışma çıkmıştı. İsrail güçleri sivillere karşı gerçek mermi ve kamikaze insansız hava aracı (İHA) kullanmıştı.