İsrail’in peşinden yine savaş sesleri

ABD ile İran arasında uzun süredir devam eden "savaş mı anlaşma mı" gerginliğinde bu hafta kritik önemde olacak. Taraflar perşembe günü bir kez daha bir araya gelecek. Cenevre'deki görüşmede İran'ın kendi anlaşma şartlarını sunması bekleniyor. ABD merkezli Axios sitesine göre bu son müzakere olabilir. Uzmanlar İsrail tarafının ABD'yi bir kez daha savaşa ittiğini dile getiriyor. İşte zorlu hafta öncesinde taraflardaki son gelişmeler şöyle:

İRAN: SAVAŞ KAÇINILMAZ İran: New York Times gazetesi, Tahran yönetiminin neden ABD ile anlaşmaya yanaşmadığına dair bir analiz yayınladı. Buna göre İran yönetimi olası bir anlaşmanın ABD ve İsrail karşısında "zayıflık" olarak algılanmasını istemiyor. Böylesi bir durumun rejime olası bir savaştan daha fazla zarar vereceğine inanılıyor. Farklı haberlerde de İran tarafının ABD'nin olası savaşı çok fazla uzatamayacağını düşündüğü dile getirildi. Bunun nedeni de ABD'de kasım ayında yapılacak ara seçimler. ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail'in peşinden uzun soluklu bir savaşa girmesinin oy kaybettireceği düşünülüyor.

ABD: Pentagon, Akdeniz - Umman hattındaki savaş gemisi sayısı 23'e çıkardı. New York Times'a göre ABD Başkanı Trump, İran'a yönelik önce hedefli, ardından daha kapsamlı saldırı seçeneklerini değerlendiriyor. Ancak uzmanlara göre Trump yönetiminin öncelikli hedefi müzakerelerde anlaşmak. İsrail: Gazze Kasabı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun koltuğunu korumak için yeni bir savaş çıkarmak istediği düşünülüyor. İsrail ayrıca İran dini lideri Hamaney yönetimini saldırılarla yıkabileceklerini düşünüyor. Netanyahu'nun böylesi bir senaryo ile ülkesinde kendisini destekleyenlerin sayısını artırmayı planladığı tahmin ediliyor.