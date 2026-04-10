İsrail’in sabotajına izin verilmemeli

Suriye Dışişleri Bakanı Hasan Şeybani, Türkiye ziyareti kapsamında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya geldi. Ortak basın toplantısında ABD ve İran arasında varılan geçici ateşkese ilişkin İsrail'in sabotajına karşı uyarıda bulunan Fidan, "Aklıselimle hareket edilmeli. Tarafların yapıcı olması önemli. Bölgemizi uçuruma sürükleyen esas unsuru göz ardı etmemeliyiz. İsrail yayılmacılığı sona ermedikçe Ortadoğu'da kalıcı barış mümkün olmayacaktır. Netanyahu hükümeti bugün savaş bahanesiyle Gazzelileri kıtlık koşullarına mahkûm etmekte, hukuksuz adımlarına her gün bir yenisini eklemektedir. Gazze'deki soykırımı şimdi Lübnan'a taşımaktadır. İsrail'in Lübnan'daki işgalini sonlandırması ertelenemez bir öncelik haline gelmiştir. Netanyahu hükümetinin bölgedeki ateşkesi bir kez daha sabote etmesine kesinlikle izin verilmemelidir" dedi.

