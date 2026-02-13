İsrail’in saldırıları Batı Şeria’da yeni göçe yol açtı! 7 Filistinli aile daha göç etti

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ürdün Vadisi bölgesinden 7 Filistinli aile, İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin artan saldırıları nedeniyle evlerini sökerek bölgeden ayrıldı.

ARTAN SALDIRILAR GÖÇÜ TETİKLEDİ

Tubas Valiliği Ürdün Vadisi dosyasından sorumlu yetkili Mutez Bişarat, El-Meyte köyü'nde yaşayan ailelerin, artan baskı ve saldırılar nedeniyle bölgeden ayrıldığını açıkladı. Bişarat, sabah erken saatlerde ailelerin çadır ve barınaklarını sökerek güvenli gördükleri bölgelere yöneldiğini ifade etti.

Bişarat, fanatik İsraillilerin gece saatlerinde köydeki boş çadırları ateşe verdiğini belirterek son dönemde yaşanan saldırıların darp, kundaklama, hayvan hırsızlığı, otlatmanın engellenmesi ve tarım arazilerinin tahrip edilmesi gibi eylemleri içerdiğini vurguladı.

Bölge sakinlerinin sürekli korku ve tedirginlik içinde yaşadığını aktaran yetkililer, ailelerin herhangi bir koruma ya da destek bulamadığını dile getirdi. İşgal altındaki bölgede yaşayan Filistinliler, yıkım ve zorunlu göç tehdidi altında hayatta kalma mücadelesi veriyor.

İsrail'in Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı saldırıların ardından, Batı Şeria ve Doğu Kudüs dahil, bölgede saldırıların arttığına dikkati çekiliyor. Bu süreçte öldürme, gözaltı, zorla yerinden etme ve yerleşim faaliyetlerinin hız kazandığı aktarıldı.

DAHA ÖNCE 125 FİLİSTİNLİ AİLE GÖÇ ETMİŞTİ

Resmi verilere göre saldırılar, fiziksel şiddet, ağaçların sökülmesi, tarlaların yakılması, çiftçilerin arazilerine erişiminin engellenmesi, mülklere el konulması ve evler ile tarımsal yapıların yıkımını kapsıyor. Bu saldırılar sonucunda daha önce de 125 Filistinli ailenin yerinden edildiği bildirilmişti.

Filistinli yetkililer, söz konusu uygulamaların işgal altındaki Batı Şeria'nın resmen ilhak edilmesine zemin hazırladığı uyarısında bulunarak, bunun Birleşmiş Milletler kararlarında öngörülen Filistin devletinin kurulma ihtimalini ortadan kaldırabileceğini belirtiyor.