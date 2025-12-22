İsrail’in saldırılarında can kaybı yükseliyor: Son 24 saatte 12 Gazzelinin naaşına ulaşıldı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in saldırılarında yaşanan can kayıpları ile enkazdan yeni çıkartılan cenazelere ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

İsrail saldırılarıyla, son 48 saatte 8'i enkaz altından çıkarılan 12 Filistinlinin naaşı ile 7 yaralının hastanelere ulaştırıldığı belirtildi.

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana düzenlenen saldırılarda, 405 sivilin yaşamını yitirdiği, 1115 kişinin yaralandığı, enkaz altından da 649 kişinin cesedinin çıkarıldığı ifade edildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne Ekim 2023'te başladığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 70 bin 937, yaralıların sayısının da 171 bin 192 olduğu kaydedildi.