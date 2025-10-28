İsrail’in saldırılarında hayatlarını kaybetmişlerdi: 42 Filistinlinin naaşı mezarlarından çıkarıldı!

Gazze Şeridi'nde İsrail'in yoğun saldırıları nedeniyle yerlerinden edilen ve hareket özgürlüğü kısıtlanan Filistinliler, bombardımanlarda hayatını kaybeden çok sayıda kişiyi bulabildikleri park, meydan, okul ve hastane bahçeleri gibi alanlara defnetmek zorunda kalmıştı. Ayrıca, Gazze'deki Filistinliler bölgede DNA testi için gerekli ekipman ve uzman bulunamaması nedeniyle İsrail saldırılarında kaybettikleri yakınlarını tespit etmekte ciddi zorluklar yaşıyor. İsrail'in ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında şu ana kadar kimlik bilgilerini vermeden teslim ettiği 195 Filistinli esirden tanınmaz haldeki 95'i kimliği belirlenemeden defnedildi. Gazze'deki yetkililer, cenazelerin kimlik tespiti için kayıp olarak bildirilen kişilerin ailelerine ulaşma ve fiziksel özelliklerin değerlendirilmesi yoluyla sınırlı kaynaklarla yoğun çaba sarf ediyor.