İsrail’in saldırısına karşı liderler bir araya geliyor

İsrail'in Gazze soykırımı devam ederken, Türkiye'nin diplomatik çabaları aralıksız sürüyor. Netanyahu yönetiminin 9 Eylül'de Doha'ya gerçekleştirdiği saldırı İslam dünyasında tepkiyle karşılanırken, Katar'ın çağrısı ile İslam İşbirliği Teşkilatı tarafından bugün Devlet Başkanları Zirvesi düzenleniyor. Zirve, İslam dünyası temsilcilerini bir araya getirecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan da, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenecek toplantıya katılacak. Erdoğan'ın toplantıda Gazze'deki soykırıma dikkat çekmesi ve İsrail'in saldırgan tutumuna karşı birliktelik çağrısı yapması bekleniyor. Toplantı 7 Ekim sonrası İslam İşbirliği Teşkilatının olağanüstü ortak zirvelerinin üçüncüsü olacak. Zirvede İsrail'in Katar'a yönelik saldırısının yanı sıra İsrail'in Gazze'deki soykırımı, işgal ve ilhak operasyonları ele alınacağı kaydedildi.

GÖZLER DOHA'DA

Siyonist İsrail'in Katar'da Hamas üyelerine yönelik saldırıları sonrası bugünkü İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Arap Birliği Olağanüstü Zirvesi'ne hazırlık amacıyla dün Doha'da bir toplantı gerçekleşti. Uzmanlar, İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'daki Hamas müzakere heyetine saldırısını ve bugün Doha'da yapılacak İslam İİTArap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvesi'ni değerlendirdi. İsrail'in Doha saldırısının yalnızca Katar'a değil tüm Ortadoğu ve İslam dünyasına yönelik stratejik bir mesaj niteliği taşıdığını belirten uzmanlar, bunun bölge ülkelerinde, "bölgesel güvenlik" konularını gündeme taşıdığını ifade etti. Al Jazeera Stratejik Araştırmalar Merkezi Kıdemli Araştırmacısı Dr. Lika Mekki, "Türkiye'nin zirvede bulunması çok kritik. Çünkü Türkiye, alınacak kararların etkili olmasını sağlayabilecek ve yönlendirebilecek konumda. Zirveden çıkacak sonuçların sadece kınama açıklamalarıyla sınırlı kalmaması gerekir. Artık İsrail'in caydırılması için pratik adımlar atılmalı" dedi. Al Sharq Forumu Başkanı Dr. Wadah Khanfar ise Gazze'ye insani yardım ulaştırmayı hedefleyen Küresel Sumud Filosu'nun desteklenmesinin büyük önem taşıdığını dile getirdi. DIŞ HABERLER