İsrail'in serbest bıraktığı 11 Filistinli esir Gazze Şeridi'ne getirildi!

Hamas'a bağlı Esirler Ofisi tarafından Telegram adlı sosyal medya platformu İsrail'in serbest bıraktığı 11 Filistinli esirin Uluslararası Kızılhaç Komitesi tarafından Gazze Şeridi'ne getirildiğini açıkladı. Konuya ilişkin yapılan açıklamada, serbest bırakılan esirlerin sağlık durumuna ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.

Giriş Tarihi: 17 Aralık 2025 20:18 Son Güncelleme: 17 Aralık 2025 20:43

Hamas'a bağlı Esirler Ofisi tarafından Telegram adlı sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nden daha önce alıkonulan 11 Filistinli esiri serbest bıraktığı belirtildi.Serbest bırakılanların Uluslararası Kızılhaç Komitesi tarafından Aksa Şehitleri Hastanesi'ne götürüldüğü kaydedilen açıklamada, serbest bırakılan esirlerin sağlık durumuna ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.

Diğer yandan, Uluslararası Kızılhaç Komitesinden yapılan açıklamada ise, Kisuﬁm Sınır Kapısı'ndan serbest bırakılan 11 esirin, Deyr el-Belah'ın doğusundaki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne naklinin gerçekleştirildiği, ayrıca esirlerin aileleriyle iletişim kurmaları ve yeniden bir araya gelmelerinin sağlandığı bildirildi.