İsrail’in SİHA ile gerçekleştirdiği saldırılarda 3 Filistinli yaralandı

Sağlık kaynaklarına göre, İsrail'e ait bir SİHA tarafından Han Yunus'un doğusundaki Beni Süheyla Kavşağı'na atılan bombanın şarapnel parçaları Filistinli Cihad Ebu Şab'a (37) isabet etti. Yaralı, Nasır Hastanesi'ne kaldırıldı.

"ÇOCUKLAR HEDEF ALINDI"

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'nın doğusunda İsrail SİHA'larından açılan ateş sonucu bir çocuk ağır şekilde yaralandı. Aynı bölgede düzenlenen başka bir SİHA saldırısında bir çocuk daha yaralanarak Deyr el-Belah'taki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne sevk edildi.

Gazze'de 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının çatışmaları durdurması beklenirken, İsrail, anlaşmayı her gün ihlal ediyor. Saldırılar sonucu yüzlerce Filistinli öldü ve yaralandı.