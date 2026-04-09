İsrail’in skandal kararı sızdırıldı: Batı Şeria ilhak ediliyor 34 yerleşim yeri onaylandı: Sayı 69’dan 103’e yükseldi
İsrail merkezli i24NEWS’in haberine göre Kabine, Batı Şeria’da 34 yeni yerleşim kurulmasını gizli bir kararla onayladı. Kararın uluslararası baskılardan kaçınmak için uzun süredir gizlendiği ortaya çıkarken, karar tek seferde onaylanan en büyük yerleşim hamlesi olarak kayda geçti. Onay verilen toplam yerleşim sayısı ise 69’dan 103’e yükseldi.
TEK SEFERDE ALINAN EN BÜYÜK KARAR OLDU
Devam eden savaş sırasında alınan karar, tek seferde onaylanan en büyük yerleşim hamlesi olarak kayıtlara geçti. Böylece toplam onaylanan yerleşim sayısı 69'dan 103'e yükseldi. Böylece İsrail, Batı Şeria'daki sessiz işgalini bir üst seviyeye taşımış oldu.
BASKILARDAN KAÇINMAK İÇİN GİZLİ TUTTULAR
Kabinenin, söz konusu kararı uzun süre gizli tutma kararı aldığı, bunun arkasında ise uluslararası baskılardan kaçınmak olduğu ortaya çıktı. İsrail ordusunun personel yetersizliği nedeniyle çekince koyduğu, ancak ordunun talepleri dikkate alınmayarak kararın buna rağmen onaylandığı öğrenildi.
ÖNCE ALTYAPI SONRA İŞGAL
Kararda dikkat çeken bir diğer unsur ise altyapı maddesi oldu. Gizli bir ek belgeye göre, yerleşim alanlarında arazi statüsü netleşmeden önce elektrik ve su altyapısının kurulmasına başlanacak. Böylece İsrail hükümeti, Yahudi işgalcilerin yerleştirileceği bölgelerde önceden altyapı hazırlıkları yapacak, işgal kız kazanacak.