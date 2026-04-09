İsrail’in skandal kararı sızdırıldı: Batı Şeria ilhak ediliyor 34 yerleşim yeri onaylandı: Sayı 69’dan 103’e yükseldi

İsrail kabinesi, Batı Şeria'da 34 yeni yerleşim kurulmasını gizli yürütülen bir süreç sonunda onayladı. İsrail medyasına göre, Tel Aviv yönetimi Batı Şeria'da 34 yeni yerleşimin kurulması için onay verdi.

TEK SEFERDE ALINAN EN BÜYÜK KARAR OLDU

Devam eden savaş sırasında alınan karar, tek seferde onaylanan en büyük yerleşim hamlesi olarak kayıtlara geçti. Böylece toplam onaylanan yerleşim sayısı 69'dan 103'e yükseldi. Böylece İsrail, Batı Şeria'daki sessiz işgalini bir üst seviyeye taşımış oldu.

BASKILARDAN KAÇINMAK İÇİN GİZLİ TUTTULAR

Kabinenin, söz konusu kararı uzun süre gizli tutma kararı aldığı, bunun arkasında ise uluslararası baskılardan kaçınmak olduğu ortaya çıktı. İsrail ordusunun personel yetersizliği nedeniyle çekince koyduğu, ancak ordunun talepleri dikkate alınmayarak kararın buna rağmen onaylandığı öğrenildi.

ÖNCE ALTYAPI SONRA İŞGAL

Kararda dikkat çeken bir diğer unsur ise altyapı maddesi oldu. Gizli bir ek belgeye göre, yerleşim alanlarında arazi statüsü netleşmeden önce elektrik ve su altyapısının kurulmasına başlanacak. Böylece İsrail hükümeti, Yahudi işgalcilerin yerleştirileceği bölgelerde önceden altyapı hazırlıkları yapacak, işgal kız kazanacak.