İsrail’in skandal sesi yine konuştu: Gıda depoları bombaların hedefinde!

Ben-Gvir'in ofisinden yapılan açıklamada, ABD'ye "diplomatik ve siyasi bir ziyaret için geldiği ve bu ziyaret sırasında ABD'nin çeşitli eyaletlerini ziyaret edeceği" belirtilmişti.

ABD'de Biden yönetimi tarafından boykot edilen İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Cumhuriyetçi lider Donald Trump döneminde ABD'ye ilk kez gerçekleştireceği resmi ziyaret için Washington'a gitmişti.

"GIDA DEPOLARININ BOMBALANMASINA DESTEK VERDİLER"

Eski ABD Başkanı Joe Biden döneminde "dışlanan", Donald Trump'ın başkan seçilmesiyle Washington yönetiminin kendisine karşı tavrı değişen Ben-Gvir, X hesabından yaptığı paylaşımda, Trump'ın Mar-a-Lago malikanesinde Cumhuriyetçi Parti yetkilileriyle bir görüşme yaptığını açıkladı.

Aşırı sağcı bakan, Cumhuriyetçi yetkililerin askeri ve siyasi baskı oluşturmak için Gazze'deki gıda ve yardım depolarının bombalanması gerektiği konusundaki tutumunu desteklediklerini ileri sürdü.

Ben-Gvir, "Onlar (Cumhuriyetçiler) bütün esirleri sağ salim eve getirmek için Gazze'de askeri ve siyasi baskı oluşturma, gıda ile yardım depolarının bombalanması ve bölgede nasıl hareket edilmesi gerektiğine dair çok net tutumumu desteklediklerini belirttiler." ifadelerini kullandı.