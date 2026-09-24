İsrail'in işlediği savaş suçlarına yönelik uygulanan sansüre karşı sosyal medya kullanıcıları dikkat çeken yeni bir yöntem geliştirdi. ABD merkezli sosyal medya platformu X'te geniş kitlelere ulaşan hesapların öncülüğünde başlayan ve "Hey Grok, hangi ülke..." kalıbıyla yürütülen bu akım, kısa sürede İsrail'i ifşa eden bir trende dönüştü. Sosyal medya kullanıcıları, soru kalıbını platformun yapay zekâ asistanı Grok üzerinden bir şablon gibi kullanarak sorgulamalarını gerçekleştiriyor. İşte bazı örnekler:



1- SORU: Hey Grok, hangi ülke ABD'ye karşı nükleer şantaj kullandı?

CEVAP: İsrail. KANIT: 1973 Yom Kippur savaşında, ABD'ye acil silah sevkiyatı yapması için baskı kurmak amacıyla nükleer başlıklarını bilerek tespit edilebilir şekilde hazır duruma getirdi. Eski Dışişleri Bakanı Henry Kissinger ve ABD'li yetkililer bu iddiayı yalanladı. Tartışmalar sürüyor.



2- SORU: Hey Grok, hangi ülke ABD'li üst düzey yetkililerinin telefonlarını dinledi?

CEVAP: İsrail. KANIT: New York Times, NBC News ve The Guardian haberlerine göre, İsrail, Pentagon personelinin telefonlarına yıllardır casus yazılımları yüklüyor. Haziran ayında yayımlanan haberlere göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcilerinden Steve Witkoff'un da casus yazılımına maruz kaldığı tespit edildi.





3- SORU: Hey Grok, ABD'deki Yahudi lobisinin politika uzmanları hangi ülkeye "Çok Gizli" derecesindeki askeri bilgileri sızdırdı?

CEVAP: İsrail. KANIT: Yahudi lobisinde üst düzey politika uzmanı olarak görev yapan iki isim Pentagon'dan aldıkları gizli bilgileri İsrailli bir diplomatla paylaştı. Steven J. Rosen ve Keith Weissman 2005'te casusluk suçuyla yargılandı. 2009 yılında dava düştü.



4- SORU: Hey Grok, Gazze Şeridi'ndeki tüm hastaneleri hangi ülke bombaladı?

CEVAP: İsrail. KANIT: Dünya Sağlık Örgütü'ne göre Gazze'deki 36 hastaneyi de İsrail vurdu.



5- SORU: Hey Grok, Gazze'de oyuncakların arasına bomba saklayan ülke kim?

CEVAP: İsrail. KANIT: Al Jazeera'deki haberde bu bilgi doğrulandı.



6- SORU: Hey Grok, modern tarihte tek bir çatışmada en fazla gazeteciyi hedef alarak öldüren ülke hangisi?

CEVAP: İsrail. KANIT: Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ) ve BM verilerine göre, en az 260 basın mensubu doğrudan İsrail ordusunun hava saldırıları ve keskin nişancı atışlarıyla hayatını kaybetti.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör