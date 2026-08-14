İsrail’in ‘suikast’ operasyonu
ABD Başkanı Donald Trump'ın Ankara'daki NATO Liderler Zirvesi'nin ardından üçüncü bir uçakla gizlice götürülmesine zemin hazırlayan İran'ın suikast planı yaptığı iddiasının arkasından İsrail istihbaratı çıktı. The Washington Post'a konuşan ABD'li istihbarat yetkilileri, İsrail'in sunduğu verileri Amerikan makamlarının ikna edici bulmadığını aktardı. Trump olaya ilişkin yaptığı açıklamada "Gizli Servis ne derse onu yapıyorum. Başka bir uçağa binmemi istediler. Onların dediğine uymam gerekti" dedi. İstihbarat kaynakları, İran'ın uçağa füze gönderebileceğine dair iddialarda bulundu. İstihbaratın güvenilirliği şüpheyle karşılansa da gizli servisin tedbir amacıyla Başkan Trump'ın uçağının değiştirildi.