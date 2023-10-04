İsrail’in tehciri BM raporunda

Birleşmiş Milletler'in (BM) Filistin Topraklarındaki İnsani İşler Koordinasyon Ofisi, İsrail'in icraatları nedeniyle Temmuz 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinin güneyindeki Mesafir Yatta beldesinden 13 Filistinli ailenin (84 kişi) yerinden edildiğini duyurdu. Öte yandan fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa baskınları sürüyor. Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nin açıklamasına göre Sukot Bayramı'nın beşinci gününde 1040 fanatik Yahudi, İsrail polisi denetiminde Aksa'ya baskın düzenledi.