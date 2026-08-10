İsrail’in üniformasız haydutları cami basıp evleri ateşe verdi

Siyonist İsrail rejiminin askerleri ile rejimin desteklediği Filistin topraklarını gasbeden İsrailli haydutlar, işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde Filistinlilere yönelik saldırılarını artırdı. Yahudi teröristler, El Halil'in İzna beldesindeki Nebi Salih Camisi'ne saldırarak bazı Filistinlileri darbetti. Saldırının ardından İsrail ordusu, beldenin Celatiye Mahallesi'ne baskın düzenledi. Camideki 7 Filistinliyi gözaltına aldılar.

Ayrıca hırsız İsrailliler, El Halil 'in Mesafir Yatta bölgesinde bir Filistinlinin evini ateşe verdi. Araçlara saldırdılar. İsrail askerleri ise İzna beldesinde Filistinli bir çobanın ve sürüsünün üzerine ateş açtı. Bazı koyunlar telef oldu. Cenin kentine bağlı Araba beldesinde de bir Filistinlinin evine el koyarak "askeri karargâha" dönüştürdüler.