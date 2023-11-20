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Haberler Dünya Haberleri İsrail’in vurduğu hastanede bebekler ölüm kalım savaşı veriyor!
Giriş Tarihi: 20.11.2023 14:08

İsrail’in vurduğu hastanede bebekler ölüm kalım savaşı veriyor!

İşgalci İsrail güçlerinin aralıksız bomba yağdırdığı Gazze’de bulunan Şifa Hastanesi, hizmet vermeyi durdurmuştu. Hastanede bulunan prematüre bebekler can çekişirken 28 bebeğin tedavi için Mısır’a götürüldüğü bildirildi.

AA
İsrail’in vurduğu hastanede bebekler ölüm kalım savaşı veriyor!

Filistin Kızılayı, İsrail ordusunun baskını nedeniyle Şifa Hastanesi'nden Gazze'nin güneyine nakledilen 31 prematüre bebekten 28'nin Mısır'a tahliyesi için ambulanslarla Refah Sınır Kapısı'na doğru doğru yola çıkarıldığını bildirdi.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, 28 prematüre bebeğin dün nakledildikleri Refah'taki Emirlik Hastanesi'nden ambulanslarla alınarak Refah Sınır Kapısı'na doğru yola çıkarıldığı belirtildi.

Söz konusu bebeklerin tedavilerine devam edilmesi için Refah Sınır Kapısı'ndan Mısır'a nakledilecekleri ifade edildi.

Tahliye işlemlerinin Dünya Sağlık Örgütü ve Birleşmiş Milletler İnsani İşleri Koordinasyon Ofisi (OCHA) ile işbirliği içinde yapıldığı kaydedildi.

Öte yandan Filistin Kızılayından AA muhabirine yapılan açıklamada, Şifa Hastanesi'nden Gazze'nin güneyine nakledilen 31 prematüre bebekten 3'nün durumunun iyi olduğunu, bu nedenle bölgedeki hastanede gözlem altında tutulmaya devam edileceği belirtildi.

Filistin Kızılayı, İsrail ordusunun baskını ve saldırıları nedeniyle hizmet vermeyi durduran Gazze'nin kuzeyindeki Şifa Hastanesi'ndeki 31 prematüre bebeği dün Gazze'nin güneyindeki Emirlik Hastanesi'ne naklettiklerini duyurmuştu.

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İsrail’in vurduğu hastanede bebekler ölüm kalım savaşı veriyor!
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