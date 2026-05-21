İsrail’in yaktığı ateş dünyayı sarıyor

Dünya, soykırımcı İsrail'e karşı sessiz kalmanın bedelini ödüyor. İsrail'in siyonist emelleriyle başlattığı İran savaşı nedeniyle küresel çapta yaşanan krizler her geçen gün artıyor.
❱ Bolivya'da son 40 yılın en ağır ekonomik krizi, yakıt kıtlığı, enflasyon, maaş talepleri ve özelleştirme endişeleriyle birleşerek ülke çapında protestolara dönüştü.


Kenya'da yakıt yokluğundan protestolar sürüyor.
❱ Jet yakıtı fiyatları nedeniyle 28 Şubat'tan bu yana 6 havayolu firması iflasını ilan etti.
❱ İsrail'in başlattığı savaş yaz tatillerini zorlaştırma riski taşıyor. Belçika, yolculara haklarını hatırlatarak, fazla ödeme yapmamak için rezervasyon öncesinde koşulları incelemeleri çağrısında bulundu.
❱ İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper, İran'ın Hürmüz'ü abluka altına almasının küresel gıda krizine yol açabileceği uyarısı yaptı. Dünyanın büyükbir krize doğru farkında olmadan ilerleme riskiyle karşı karşıya olduğunu belirtti.

