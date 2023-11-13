İsrail’in yalanını ortaya çıkardılar, neler yaşandığını tek tek anlattılar: “Evin kapısını kırıp…”

İSRAİL TANKININ YANINDA GÖZLERİ BAĞLI!

Yayınlanan fotoğrafta gözleri ve elleri bağlanmış bazı kişiler görülüyor. Gözaltına alındığı ifade edilen kişilerin yanı başında İsrailli askerler ve İsrail tankı bulunuyor. İsrail'in medyayı kullanıp dezenformasyon yaptığını gösteren bu haber ve bu fotoğraf karesinin gerçeği ise bambaşka…

İSRAİL MEDYASININ HAMAS ALGISI ELİNDE PATLADI: "CANLI KALKAN…"

İstanbul'da yaşayan Mohammed N Ziara İsrail medyasının aksine İsrail ordusu tarafından Gazze'de gözaltına alınan ailesinin İsrail tanklarına canlı kalkan yapıldığını düşündüğünü açıkladı. Gazzeli doktor Ziara, Gazze'de bulunan ailesinin İsrail ordusu tarafından gözaltına alındığını öğrendikten sonra Ziara Instagram hesabından bir de açıklama yaptı. Ziara, "Dün Gazze'deki evime gerçekleşen saldırıda babam ve kardeşlerim İsrail ordusu tarafından rehin alındı. Silahla dövdüler, tüm eşyalarını aldılar, ellerini bağladılar, gözlerini bağladılar. Bugün sabah İsrail web sitesi medyasında kardeşlerimin tankın yanına canlı kalkan olarak bağlandığını gösteren bir fotoğraf gördük" dedi.