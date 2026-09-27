İsrail’in yalnızlığı artıyor
New York'ta açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Katıldığımız tüm toplantılarda İsrail'in soykırım politikalarını gündeme getirdik. Gazze'de, Batı Şeria'da yaşanan acıları aktardık" dedi. İsrail'in uluslararası yalnızlaşmasının giderek artan bir duruma geldiğini belirten Fidan, "İsrail'in yaptığı zulüm ve katliam artık eskisi kadar sonuçsuz kalmıyor. Yaptığı her eylemin karşılığında çok ağır bedeller ödemek zorunda. Bu yalnızlaşma Uluslararası Adalet Divanı ve Ceza Mahkemeleri dahil olmak üzere burada tabii ki hukuki yaptırımlarla karşı karşıya gibi daha önce hiç alışık olmadığı, hiç karşılaşmadığı durumlarla karşılaşıyor" diye konuştu. S. Arabistan'ı hedef alan tehditlerle ilgili Fidan, "Bunlara ilişkin genel siyasi değerlendirmelerde bulunduk" ifadesini kullandı. Fidan, Riyad'da Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun da katıldığı bir askeri teknik değerlendirme toplantısı yapıldığını, Bayraktaroğlu ile konuştuğunu ve Başkan Erdoğan'ı bilgilendirdiklerini söyledi.