İsrail’in zulmünden kaçmışlardı: Sahile sığınan Filistinlilerin çadırlarını su bastı

Gözyaşlarını tutamayan Rızk, "Her an bin kez ölüyoruz. Ölüm bize bu yaşadıklarımızdan, bombardımandan, korkudan, açlıktan, aşırı soğuktan daha merhametlidir." ifadelerini kullandı. Dünyaya, Gazze'deki Filistinlilerin acılarına bir an önce son verilmesi çağrısı yapan Rızk, ateşkes sağlanması, yerinden edilenlerin evlerine geri dönmesi, sınırların açılması ve insani yardımların ulaştırılmasını istedi.