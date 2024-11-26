İsrail’in zulmünden kaçmışlardı: Sahile sığınan Filistinlilerin çadırlarını su bastı

İsrail'in bir yılı aşkın süredir devam eden şiddetli saldırılarına, açlığa ve susuzluğa maruz kalan, kalacak güvenli yer olmadığı için sürekli yerinden edilen Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler, gün geçtikçe daha fazla hissedilen kış mevsiminde yağmur suları ile sığındıkları sahili döven deniz dalgaları arasında hayat mücadelesi veriyor.

Gazze Şeridi genelinde etkili olan yağışlar İsrail saldırıları sebebiyle yerinden Filistinlilerin çadırlarını su altında bırakırken, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus sahilinde Mevasi bölgesinde kalan Filistinlilerin çadırları da deniz suları altında kaldı. Sığındıkları sahile kurdukları derme çatma çadırlarda yaşama tutunmaya çalışan Gazzeliler, yoğun yağış ve fırtınalı deniz dalgaları nedeniyle su altında kalan eşyalarını da kaybetti.