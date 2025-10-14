İsrail’in zulmünden kurtulan Filistinli: “Bu özgürlük, halkımızın direnişinin ve sabrının bir sonucudur”

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus şehrinde ailesine kavuşan Dahlan, eşi ve küçük kızına uzun uzun sarılarak, "Allah'a şükür. Bu özgürlük, halkımızın direnişinin ve sabrının bir sonucudur. Filistin direnişi hiçbir fedakârlıktan kaçınmadı." dedi.

"UNUTMAYACAĞIZ, BAĞIŞLAMAYACAĞIZ, AFFETMEYECEĞİZ"

İsrail hapishanelerinde maruz kaldıkları kötü muameleyi anlatan Dahlan, "Unutmayacağız, bağışlamayacağız, affetmeyeceğiz." diyerek, yiyecekten ve ilaçtan mahrum bırakılan yüzlerce Filistinli mahkûmun sesi oldu.

Dahlan, yaşadıkları travmatik süreci anlatırken, "Tarifsiz bir duygu bu. Önce Allah'a, sonra halkımıza ve bizi kurtarmak için mücadele eden direnişe şükürler olsun." ifadelerini kullandı.