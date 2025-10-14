İsrail’in zulmünden kurtulan Filistinli: “Bu özgürlük, halkımızın direnişinin ve sabrının bir sonucudur”
İsrail hapishanesinde 21 ay boyunca esaret altında tutulan Filistinli Abdulmuiz Dahlan, özgürlüğüne kavuştuktan sonra döndüğü Gazze Şeridi’nde küçük kızına sarılırken gözyaşlarına hâkim olamadı. “Hamdolsun, yaşayanların mezarlığından çıktık.” diyen Dahlan, İsrail zindanlarında yaşanan insanlık dışı muameleleri anlattı.
Gazze'nin güneyindeki Han Yunus şehrinde ailesine kavuşan Dahlan, eşi ve küçük kızına uzun uzun sarılarak, "Allah'a şükür. Bu özgürlük, halkımızın direnişinin ve sabrının bir sonucudur. Filistin direnişi hiçbir fedakârlıktan kaçınmadı." dedi.
"UNUTMAYACAĞIZ, BAĞIŞLAMAYACAĞIZ, AFFETMEYECEĞİZ"
İsrail hapishanelerinde maruz kaldıkları kötü muameleyi anlatan Dahlan, "Unutmayacağız, bağışlamayacağız, affetmeyeceğiz." diyerek, yiyecekten ve ilaçtan mahrum bırakılan yüzlerce Filistinli mahkûmun sesi oldu.
Dahlan, yaşadıkları travmatik süreci anlatırken, "Tarifsiz bir duygu bu. Önce Allah'a, sonra halkımıza ve bizi kurtarmak için mücadele eden direnişe şükürler olsun." ifadelerini kullandı.
GAZZE'DE ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASI
ABD Başkanı Donald Trump 9 Ekim'de, Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.
Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'in ilk saatlerinde anlaşma devreye girmişti.
İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "sarı hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.
Hamas, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında 20 sağ İsrailli esiri serbest bırakmış, karşılığında 250'si müebbet ve uzun süreli hapis cezasına çarptırılanlardan 1718'i Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nden alıkonulanlar olmak üzere 1968 Filistinli esirin serbest kaldığı duyurulmuştu.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne 8 Ekim 2023'ten ateşkes anlaşmasına kadar geçen sürede düzenlediği saldırılarda 67 bin 682 kişi hayatını kaybetmiş, 170 bin 33 kişi yaralanmıştı.