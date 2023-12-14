İsrail’in zulmünü duyuran bombaların hedefi oluyor! 86 gazeteci öldürüldü, 6’sı esir tutuluyor

İsrail, dünyanın gözü önünde Gazze'de büyük bir insanlık dramının yaşanmasına neden oluyor. Hiçbir ayrım gözetmeden sivilleri hedef alan işgal rejimi, Filistinlilerin mağduriyetini uluslararası kamuoyuna duyuran gazetecileri de 'bilinçli' olarak hedef alıyor. 7 Ekim'den bu yana İsrail tarafından gerçekleştirilen saldırılarda, yaşamını yitiren gazeteci sayısı 86'ya yükseldi. Bu gazetecilerden 9 tanesi ise kadın. 6 gazeteci ise İsrail rejimi tarafından esir edildi. Esir edilen gazetecilerin akıbeti ise bilinmiyor.