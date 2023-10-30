İsrailli 300 ekonomistten "ülke ekonomisi için harekete geçme" çağrısı

Savaştan sonra harcamaların on milyarlarca şekeli bulabileceği aktarılan mesajda, Başbakan ve Maliye Bakanı, 2023 bütçesindeki tüm harcama kalemlerini bir an önce gözden geçirmeye çağrıldı.

İsrail Maliye Bakanlığı, dün saldırılardan etkilenen işverenler ve işçiler için yeni bir yardım planı yayımlamıştı.