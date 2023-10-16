İsrailli aktivistlerden dikkat çeken sözler: Bu bir gün başımıza gelecekti!

Başkent Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı önünde toplanan onlarca İsrailli, Filistinli silahlı grupların esir aldığı kişilerin serbest bırakılmasını sağlamak için hükümete müzakere yoluna başvurması çağrısında bulundu. İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ni bombalamaya devam ederken, bir haftadır yaşananlar İsrail içinde de tartışma yarattı. Birçok İsrailli, 1300 kişinin hayatını kaybettiği Filistinli silahlı grupların saldırılarını önleyemediği için güvenlik güçlerine ve hükümete tepkili. Toplumun bazı kesimlerinden ise tüm bu yaşananlara onlarca yıldır devam eden işgalin sebep olduğu yönünde sesler yükseliyor. Böyle düşünenlerden biri de insan hakları aktivisti Gale İsrael.

Yaklaşık bir yıldır her cumartesi Başbakan Binyamin Netanyahu'ya karşı düzenlenen gösterilere katıldığını belirten 68 yaşındaki İsrael, kendisi gibi düşünen İsraillilerin sayısının çok olmadığını söylüyor.