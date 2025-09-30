İsrailli analistler, ABD’nin Gazze planını değerlendirdi: Netanyahu çıkmazın farkında...

Netanyahu da Trump'ın Gazze planını desteklediğini dile gererek, söz konusu planın "savaş hedeflerini gerçekleştirdiğini" ifade etti.

Planın taraflarca kabul edilmesi halinde "savaşın" derhal sona ereceğini, İsrail'in Gazze'den kademeli olarak geri çekileceğini dile getiren Trump, Gazze'de Hamas'ın rolünün olmadığı yeni bir sürecin başlayacağını ve tüm esirlerin serbest kalacağını söyledi.

İsrailli analistler, Netanyahu'nun, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'yle ilgili duyurduğu planı, seçimlerde kullanmak için uygulamak ile "Gazze'den çekilme maddesi" nedeniyle bozma seçenekleri arasında tercih yapabileceğini öngörüyor.

"Müzakerelere yakın kaynaklar, Gazze'de savaşın başladığı günden beri Netanyahu'nun müzakereleri engellemek için aynı adımları tekrarlamaktan çekinmediğini söylüyor. Bu bağlamda İsrail tarafı, kabul edilmesi mümkün olmayan talepleri öne sürerek Hamas'la mutabakatı geciktirdi."

Lis, şu anda sorulması gereken temel soru olarak bugüne kadar hükümetinin düşmesini engellemek için Gazze'de savaşın durdurulmasına karşı çıkan Netanyahu'nun Gazze'den çekilme ve savaşı durdurmayı kabul edip etmeyeceğinin dillendirilmesi gerektiğini belirterek, şunları yazdı:

Merdavi, Hamas'ın, Trump'ın önerisini inceleyeceğini ve bunu Filistinli gruplarla görüşeceğini kaydederek, "Direniş silahları kimseye doğrultulmadı, tek hedefi özgürlük ve bağımsızlıktır." dedi.

Trump'ın planındaki maddelerin muğlak, boşluklarla dolu ve güvence içermediğini vurgulayan Merdavi, planın amacının da Filistin Devleti'nin tanınmasına dönük uluslararası desteği bastırmak olduğunu söyledi.

Hamas yöneticilerinden Mahmud Merdavi ise El-Aksa televizyonuna yaptığı açıklamada, Trump tarafından açıklanan Gazze planının, İsrail'in düşüncesine yakın olduğunu belirtti.

Netanyahu'nun şu anda da aynı adımları tekrarlayabileceğine değinen Lis, "Ancak Netanyahu'nun şu anda böylesine dramatik bir anlaşmaya hazır olup olmadığını bilmek için henüz çok erken." ifadelerini kullandı.

Gelecek yıl İsrail'de yapılması planlanan genel seçimlere de vurgu yapan Lis, "Gazze'deki rehinelerin esareti sürerken seçim kampanyası Netanyahu için ciddi bir yük olur. Nitekim esirlerle ilgili takas anlaşmasını destekleyen büyük bir kesim söz konusu." değerlendirmesinde bulundu.

İsrailli esirlerin Hamas elinde tutulduğu halde gerçekleşecek seçimlerde Netanyahu'nun siyasi olarak zayıflayacağına işaret eden Lis, İsrailli aşırı sağcı partilerin de gelecek aylarda hükümeti düşürme gerekçeleri arayışına girebileceğini vurguladı.

Lis, Beyaz Saray'ın İsrail Başbakanı Netanyahu'nun üzerinde kuracağı baskının içerdeki aşırı sağcı bakanların baskılarına karşı ne kadar etkili olabileceğini görmek için zamana ihtiyaç olduğunu aktardı.

"İSRAİL'iN YALNIZLIĞI ARTTIKÇA, PLANI KABUL ETMEKTEN BAŞKA SEÇENEĞİ KALMIYOR"

Yediot Ahronot gazetesi analisti Itamar Eichner ise, "Planda en gerçekçi vaat tüm rehinelerin, canlı ya da ölü, serbest bırakılmasıdır. Hamas kabul ederse bu önemli bir kazanım sayılır." dedi.

İsmi açıklanmayan bir İsrailli yetkiliye dayandırılan haberde, "Eğer plan tüm rehinelerin dönüşünü sağlarsa, bazı rahatsız edici unsurlarına rağmen dikkate değer olur." ifadeleri yer aldı.