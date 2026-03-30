İsrailli aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir’den Filistinli esirleri hedef alan idam yasasına provokatif kutlama

İsrailli aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir’den Filistinli esirleri hedef alan idam yasasına provokatif kutlama

Aşırı sağcı İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Filistinli esirlere idam cezası getirilmesini öngören tartışmalı yasa tasarısının İsrail Meclisinde onaylanmasını bir grup milletvekiliyle şampanya içerek kutladı.

Giriş Tarihi: 30 Mart 2026 22:57 Son Güncelleme: 30 Mart 2026 23:12

Filistin düşmanlığıyla bilinen İsrailli Bakan Ben-Gvir, aşırı sağcı bir grup milletvekiliyle Filistinli tutukluları hedef alan yasa tasarının kabul edilmesi sonrası Batı Kudüs'teki Meclis'te sevinç gösterisi yaptı. Ben-Gvir ve aşırı sağcı milletvekilleri, tasarının yasalaşmasını şampanya kadehi kaldırarak kutladı. Aşırı sağcı Bakan, öncülük ettiği yasa tasarısının kabul edilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Teröristleri idam edelim, mümkün olduğunca fazla." ifadesini kullandı.

Başbakan Binyamin Netanyahu'nun aşırı sağcı hükümetinde yer alan Ben-Gvir, Filistin karşıtlığıyla öne çıkan bir isim. Ben-Gvir'in Ulusal Güvenlik Bakanı olmasının ardından İsrail hapishanelerindeki Filistinli esirlere yönelik işkence ve kötü muamelenin daha da arttığı belirtiliyor.