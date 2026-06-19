İsrailli aşırı sağcı Bakan Gvir’den skandal açıklama! Bütün Lübnan yanmalı

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir, Lübnan'a saldırılar sırasında 4 İsrail askerinin ölmesinin ardından açıklamalarda bulundu.

"HER İSRAİLLİ ANNENİN HER GÖZYAŞI İÇİN BİN LÜBNANLI ANNE AĞLAMALI"

Ben Gvir sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Her İsrailli annenin her gözyaşı için bin Lübnanlı anne ağlamalı. Bütün Lübnan yanmalı. ABD'lilere saygı duyarak şunu belirtmek isterim ki İsrail, tüm dünyaya oğullarımızın kanının ve vatandaşlarımızın güvenliğinin pazarlık konusu olmadığını açıkça göstermelidir" ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör