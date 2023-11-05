İsrailli Bakan Amihai Eliyahu geri adım attı

Gazze Şeridi'ne yönelik skandal sözlerine gelen tepkilerin ardından aşırı sağcı Eliyahu, geri adım attı. X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda Eliyahu, atom bombasıyla ilgili açıklamasının "mecazi olduğunu" savundu.

Eliyahu, katıldığı bir radyo programında nükleer silah kullanımın Gazze'ye yönelik olasılıklardan biri olduğu yönünde açıklama yapmıştı.

Bu açıklamanın ardından Başbakan Binyamin Netanyahu, Eliyahu'yu kabine toplantılarından süresiz olarak uzaklaştırmıştı.

Eski Başbakan Yair Lapid ise Netanyahu'ya Eliyahu'yu görevden alması çağrısında bulunmuştu.