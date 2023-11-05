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Giriş Tarihi: 5.11.2023 13:56

İsrailli Bakan Amihai Eliyahu geri adım attı

İsrailli aşırı sağcı Miras Bakanı Amihai Eliyahu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne nükleer bomba atılmasının olasılıklardan biri olduğu şeklindeki açıklamasından geri adım atarak sözlerinin "mecazi olduğunu" iddia etti.

AA
İsrailli Bakan Amihai Eliyahu geri adım attı

Gazze Şeridi'ne yönelik skandal sözlerine gelen tepkilerin ardından aşırı sağcı Eliyahu, geri adım attı. X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda Eliyahu, atom bombasıyla ilgili açıklamasının "mecazi olduğunu" savundu.

Eliyahu, katıldığı bir radyo programında nükleer silah kullanımın Gazze'ye yönelik olasılıklardan biri olduğu yönünde açıklama yapmıştı.

Bu açıklamanın ardından Başbakan Binyamin Netanyahu, Eliyahu'yu kabine toplantılarından süresiz olarak uzaklaştırmıştı.

Eski Başbakan Yair Lapid ise Netanyahu'ya Eliyahu'yu görevden alması çağrısında bulunmuştu.

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İsrailli Bakan Amihai Eliyahu geri adım attı
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