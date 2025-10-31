İsrailli Bakan: Filistinli esire tecavüz skandalında askeri savcı görevden alınacak

Askeri Savcı Tomer-Yerushalmi'nin "şüphelerin ciddiyeti" nedeniyle görevine devam edemeyeceğini belirten Savunma Bakanı Katz, Yerushalmi'nin yerine vekâleten yeni bir askeri savcı atanacağını da duyurdu.

GÖRÜNTÜLERİN SIZDIRILMASI İSRAİL ORDUSUNU SARSTI

İsrail'de Gazze'den alıkonulan Filistinlilerin tutulduğu Sde Teiman askeri hapishanesinde Filistinli bir esirin tecavüze maruz kaldığı görüntülerin sızdırılmasına ilişkin soruşturma açılmıştı.

İsrail Savunma Bakanı Katz, görüntülerin "orduya zarar verdiğini" belirterek Askeri Savcılığın görüntülerin sızdırılması olayıyla ilişkisi sorgulandığı için Askeri Savcı Yerushalmi'nin zorunlu izne çıkartıldığını duyurmuştu.

Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir de soruşturma açılması ve Askeri Savcı'nın zorunlu izne çıkartılmasının, "hukuk kisvesi altında suçlu bir işleme karşı demokrasinin savunulması" olduğunu ileri sürmüştü.