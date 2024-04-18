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Haberler Dünya Haberleri İsrailli Bakan "hapishanelerdeki kalabalığa" çözüm için Filistinlilerin infazını önerdi
Giriş Tarihi: 18.4.2024 00:29 Son Güncelleme: 18.4.2024 00:48

İsrailli Bakan "hapishanelerdeki kalabalığa" çözüm için Filistinlilerin infazını önerdi

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı aşırı sağcı Itamar Ben-Gvir, İsrail hapishanelerindeki aşırı kalabalığa son vermek için "doğru çözümün" "terörist" olarak tanımladığı Filistinli esirlere idam cezasının uygulanması olduğunu savundu.

AA
İsrailli Bakan hapishanelerdeki kalabalığa çözüm için Filistinlilerin infazını önerdi

İsrail'in Gazze'deki soykırımı sürüyor. Öte yandan İsrail cephesinden insanlık suçu niteliğinde açıklamalar da devam ediyor. İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı aşırı sağcı Itamar Ben-Gvir, X hesabından açıklamada bulundu.

AŞIRI SAĞCI BAKANDAN YİNE SKANDAL AÇIKLAMALAR!

Aşırı sağcı Yahudi Gücü partisinin lideri olan Ben-Gvir, "İsrail hükümetinin, Filistinli esirler için 936 ek gözaltı yeri inşa etmesine izin veren önerisini onaylamasından mutlu" olduğunu ifade ederek, "Ek inşaat, cezaevine daha fazla terörist alınmasını sağlayacak ve cezaevindeki tutukluluk krizine kısmi bir çözüm getirecek." değerlendirmesinde bulundu.

ÖLÜM CEZASI KALABALIĞA ÇÖZÜMMÜŞ!

Ben-Gvir, "Filistinlilere yönelik ölüm cezasının hapishanelerin aşırı kalabalıklaşması sorununa doğru çözüm olduğunu" kaydetti.

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İsrailli Bakan "hapishanelerdeki kalabalığa" çözüm için Filistinlilerin infazını önerdi
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