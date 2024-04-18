İsrailli Bakan "hapishanelerdeki kalabalığa" çözüm için Filistinlilerin infazını önerdi

AŞIRI SAĞCI BAKANDAN YİNE SKANDAL AÇIKLAMALAR!

Aşırı sağcı Yahudi Gücü partisinin lideri olan Ben-Gvir, "İsrail hükümetinin, Filistinli esirler için 936 ek gözaltı yeri inşa etmesine izin veren önerisini onaylamasından mutlu" olduğunu ifade ederek, "Ek inşaat, cezaevine daha fazla terörist alınmasını sağlayacak ve cezaevindeki tutukluluk krizine kısmi bir çözüm getirecek." değerlendirmesinde bulundu.