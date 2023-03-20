İsrailli bakan yine haddini aştı

Daha önce Filistinliler için "etnik temizlik" çağrısı yapan İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, "Filistin diye bir halkın olmadığını ve bunu Beyaz Saray'ın da duyması gerektiğini" söyledi. İsrail'in kurulmasından önce ailesinin buraya yerleştiğini, onların ve kendisinin "gerçek Filistinli" olduğunu iddia eden Smotrich, Filistinlilerin bu coğrafyaya 19. yüzyıldaki göç dalgasıyla geldiğini ve Yahudilerin, Kutsal Kitap'taki kehanetlere göre topraklarına dönmesinden sonra bazı Arapların bundan hoşlanmadığını ileri sürdü.