İsrailli bakandan ABD'ye "ikiyüzlü" çıkışı: Bize ahlak dersi veremezsiniz

İsrailli Bakan Smotrich, Washington yönetiminin, Filistinlilere yönelik ihlaller konusunda İsrail hükümetine yönelttiği eleştirilere ilişkin İsrail Ordu Radyosuna değerlendirmelerde bulundu.

Aşırı sağcı Dini Siyonizm Partisi lideri Smotrich, konuşmasında, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Filistinlilere yönelik ırkçı sözlerine karşı ABD yönetiminin yaptığı kınama açıklamasına sert sözlerle tepki gösterdi.

ABD'nin Afganistan ve Irak işgallerindeki ihlallerine işaret eden Smotrich, "Dünyada bize saldıran herkes ikiyüzlüdür." dedi.

Smotrich, "Amerikalılara ve onların Afganistan ve Irak'ta neler yaptıklarına girmeyeceğim. Bize ahlak veya insan hakları konusunda ders veremezler. Bu görmezden gelinemeyecek bir ikiyüzlülüktür." ifadelerini kullandı.