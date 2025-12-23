İsrailli bakandan alçak plan! "Hedefimiz 1 milyon" diyerek açıkladı

İsrailli Bakan Smotrich, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımlarda, işgal altındaki Batı Şeria'nın Beyt-İl beldesinde Filistin topraklarından gasbedilerek kurulan yerleşimin genişletilmesine ilişkin açıklama yaptı.

Beyt İl'deki İsrail ordusu karakollarının tahliye edilmesine ilişkin bir anlaşma imzaladıklarını belirten aşırı sağcı bakan, bu adımla bölgede 1200 yeni konutun inşasının sağlanacağı ve Filistin toprakları gasbedilerek kurulan yerleşimin yaklaşık iki katına çıkacağını vurguladı.

Smotrich, attıkları adımın tarihi olduğunu iddia ederek işgal altındaki Batı Şeria'da "İsrail egemenliğinin sahada uygulanması" kapsamında çalıştıklarını belirtti.

"Siyonizmi sürdüreceklerini ve yerleşimlerin genişletileceğini" iddia eden İsrailli bakan, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin toprakları gasbedilerek kurulan yasa dışı yerleşimlere 1 milyon İsrailli yerleştirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

BATI ŞERİA'DA FİLİSTİN TOPRAKLARI GASBEDİLEREK KURULAN 365 YASA DIŞI YERLEŞİM BULUNUYOR

Batı Şeria'nın güneyindeki "Kefar Etzion" Yahudi yerleşim birimi, İsrail'in 1967'de Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ü işgal etmesinin hemen ardından kurulduğu için ilk Yahudi yerleşim birimi olarak kabul ediliyor. Sonrasında Batı Şeria'da yüzlerce yasa dışı yerleşim yeri inşa edildi.

Yahudi yerleşim birimlerini takip eden İsrailli sivil toplum kuruluşu "Peace Now" (Barış Şimdi) hareketinin 2024 yılı verilerine göre, Doğu Kudüs hariç, işgal altındaki Batı Şeria'da yaklaşık 3 milyon Filistinli yaşarken, Filistin topraklarını gasbeden İsrailli nüfusu ise 500 bini aşmış durumda.

İsrail hükümetinin 11 Aralık'ta onay verdiği 19 yerleşim haricinde, gasbedilen Filistin topraklarında 141 yasa dışı yerleşim mevcutken aşırı sağcı Yahudi grupların kurduğu ve İsrail yasalarına göre de kaçak sayılan 224 kaçak yerleşim yeri de bulunuyor.

Buna göre, Batı Şeria'da toplam 365 yasa dışı Yahudi yerleşimi bulunmakta. İsrail hükümetinin söz konusu "kaçak yerleşim" yerlerine sık sık aldığı kararlarla tek taraflı onay verdiği biliniyor.

İsrail'in işgal ettiği topraklarda kurduğu Yahudi yerleşim birimleri ve buraya nüfusunu nakletmesi uluslararası hukuka göre yasa dışı kabul ediliyor.