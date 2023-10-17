İsrailli bakandan ’Hastane Katliamı’ sonrası alçak paylaşım: Gazze’ye girmesi gereken tek şey yüzlerce ton patlayıcıdır!

İsrail, Filistin'e yönelik açık biçimde savaş suçu işlerken, Batı ise tüm katliamları görmezden geliyor. İsrail'in Gazze'de vurduğu hastanede en az 500 kişi yaşamını yitirdi. Hayatını kaybedenlerin çoğunlukla, kadın, çocuk ve yaşlı olduğu belirtildi.
İsrail'in Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, hastanenin vurulmasının ardından katliam zihniyetini gözler önüne seren paylaşım bir paylaşım yaptı.
KATLİAMCI ZİHNİYETİNİ TESCİLLEDİ!
İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Filistinli grupların elindeki "İsrailli esirler bırakılmadığı sürece bölgeye yardım yerine yüzlerce ton patlayıcı girmesi gerektiğini" yazdı. Filistinlilere karşı nefretiyle bilinen Ben-Gvir, Gazze Şeridi'ndeki el-Ehli Baptist Hastanesinin bombalanması sonucu 500 kişinin öldüğü saldırıdan sonra, sosyal medyada tepki çeken bir paylaşımda bulundu.