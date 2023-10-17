İsrailli bakandan ’Hastane Katliamı’ sonrası alçak paylaşım: Gazze’ye girmesi gereken tek şey yüzlerce ton patlayıcıdır!

İsrail, Filistin'e yönelik açık biçimde savaş suçu işlerken, Batı ise tüm katliamları görmezden geliyor. İsrail'in Gazze'de vurduğu hastanede en az 500 kişi yaşamını yitirdi. Hayatını kaybedenlerin çoğunlukla, kadın, çocuk ve yaşlı olduğu belirtildi.

İsrail'in Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, hastanenin vurulmasının ardından katliam zihniyetini gözler önüne seren paylaşım bir paylaşım yaptı.