İsrailli bakandan Nasrallah’ın öldürülmesi çağrısı

İsrailli Bakan, Nasrallah'ın İsrail ordusunun 30 Temmuz'da Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Dahiye'de öldürdüğü Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Fuad Şükür'ün ölümünün 7'nci günü dolayısıyla düzenlenen törende yaptığı konuşmaya ilişkin açıklama yaptı.